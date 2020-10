Frosinone: neo segretario provinciale Pd Fantini, torniamo a svolgere ruolo decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nelle giornate appena passate abbiamo assistito ad una drastica impennata nei numeri dei contagi da coronavirus. In questi mesi in cui tutto è cambiato il Partito democratico ha avviato al suo interno una profonda riflessione su come gestire le criticità sociali, ma anche economiche, con cui inevitabilmente siamo chiamati a confrontarci. Occorre, forse, dare segnali eccezionali che in questo momento difficile noi ci siamo a fianco di chi è solo, non ce la fa di chi fa impresa e alle forze produttive". Lo scrive in una nota il segretario Pd della provincia di Frosinone Luca Fantini nella presentazione della nuova segreteria provinciale. "Il nostro partito - aggiunge - ha bisogno di rimettersi in campo per tornare a giocare un ruolo decisivo tra e persone. È necessario tornare a vivere i circoli e la federazione, i quali saranno sempre aperti a chiunque voglia portare una proposta, un'idea o un consiglio. Sarà necessario ripensare alcune forme della partecipazione alla vita politica del partito, ricalibrandole in modalità telematica, perché è essenziale seguire le regole e prevenire il contagio. È essenziale iniziare a prepararci per la sfida delle elezioni amministrative del 2021, che vedrà andare al voto più di 20 comuni della nostra provincia. Per vincere in questa sfida la Federazione provinciale sosterrà tutte le iniziative dei circoli affinché si possano raggiungere alleanze larghe, progressiste, capaci di essere credibili agli occhi degli elettori. La sfida più grande che ci attende nei prossimi mesi, però, è quella di uscire dagli slogan per tornare tra le persone, a svolgere quel ruolo sociale che, per cultura, ci ha sempre contraddistinto e premiato. Non potremo essere stanchi finché non avremo raggiunto questo obiettivo", conclude. (Rer)