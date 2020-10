Governo: Giacomoni (FI), non ancora operativo patrimonio destinato di 44 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo purtroppo non ha ancora reso operativo il patrimonio destinato con la sua dote di 44 miliardi di euro, né tantomeno pensa di istituire un fondo sovrano pubblico privato: il ministro Gualtieri, tuttavia, in audizione presso la commissione di vigilanza su Cdp che presiedo aveva affermato che il decreto attuativo era pronto e che “stava valutando con attenzione la mia proposta". Così su Avvenire Sestino Giacomoni, deputato di Forza Italia, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della commissione bicamerale di vigilanza sulla Cdp. "In quest'epoca regnano l'incertezza e la paura: i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese sono bloccati e l'unica cosa che cresce sono i risparmi, con 1.600 miliardi fermi sui conti correnti che non rendono nulla ai risparmiatori, perché i tassi sono a zero e non generano sviluppo per il paese”, ha detto, aggiungendo che solo la leva fiscale può motivare i risparmiatori ad indirizzare i loro risparmi verso l'economia reale e sottolineando la necessità di creare una sinergia tra il risparmio delle famiglie e la creatività delle nostre Pmi. (segue) (Rin)