Governo: Giacomoni (FI), non ancora operativo patrimonio destinato di 44 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Investire in un fondo sovrano italiano significa farlo nella crescita: nel nostro paese serve un'opera di educazione culturale finanziaria; gli italiani devono imparare ad investire i loro risparmi nell'economia reale, diventando azionisti del loro futuro", ha continuato, spiegando che il fondo sarebbe uno strumento che si affianca agli strumenti finanziari previsti a livello europeo. “L'idea è uno strumento integrativo nel quale potrebbero confluire anche parte delle risorse europee: un pilastro che sostiene l'economia e la crescita dall'interno, che sarebbe garante di sé stesso”, ha aggiunto, spiegando che unendo il Made in Italy, il risparmio delle famiglie e il patrimonio artistico e culturale italiano a forme di incentivazioni fiscali “gli investitori si troverebbero nella classica botte di ferro”. “La natura pubblico-privata e la gestione di Cdp, insieme alle principali istituzioni finanziarie private italiane, fornirebbero garanzie che nessun altro tipo di investimento può dare: in questo caso poi si tratterebbe di un fondo dei fondi, quindi con un'ampia diversificazione e con una visione di lungo periodo, al fine di consentire alle famiglie di diversificare i propri investimenti, puntando ad avere rendimenti migliori, e, al tempo stesso contribuendo alla ripresa e allo sviluppo del nostro paese", ha concluso. (Rin)