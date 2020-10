Napoli: Tofalo (M5s), brutta immagine di violenza in momento delicato per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scene di guerriglia urbana che abbiamo visto nella tarda serata di ieri a Napoli sono da un lato preoccupanti segnali che riflettono un alto livello di tensione sociale da tenere sotto controllo, dall'altro vere e proprie azioni criminali tese ad alimentare disordini: si tratta di comportamenti violenti che non possono essere giustificati da nessuna condizione di disagio, per quanto grave essa sia. Così in una nota il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo in merito ai disordini di ieri notte a Napoli, esprimendo solidarietà e vicinanza alle Forze dell’ordine “impegnate costantemente per la sicurezza collettiva e a tutte le persone aggredite durante gli scontri, a cominciare dagli operatori dell’informazione”. “Il mondo intero sta vivendo una nuova fase dell'emergenza, molto delicata, che richiede collaborazione e responsabilità da parte di tutti", ha concluso. (Com)