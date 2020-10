Repubblica Ceca: Ue, altri ventilatori da Austria e Paesi Bassi tramite meccanismo di protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria e i Paesi Bassi stanno rispondendo alla richiesta di assistenza della Repubblica Ceca attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Ue, dopo l'annuncio della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, secondo cui l'Ue invierà 30 ventilatori dalla riserva medica di rescEU. Secondo quanto reso noto dalla Commissione, con 15 ventilatori dall'Austria, 105 dai Paesi Bassi e 30 da rescEU, la richiesta di 150 ventilatori dalla Repubblica Ceca è pienamente soddisfatta. L'Austria ha inoltre offerto 30 dispositivi per ossigenoterapia nasale ad alto flusso. “In un momento in cui la maggior parte dell'Europa è di nuovo alle prese con la seconda ondata della pandemia di coronavirus, ringrazio l'Austria e i Paesi Bassi per il loro sostegno attraverso il nostro meccanismo di protezione civile dell'Ue. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Ue continua a lavorare a stretto contatto con le autorità di protezione civile di tutti gli Stati partecipanti e siamo pronti a convogliare maggiore assistenza alla Cechia. Dobbiamo continuare a combattere insieme questo virus", ha affermato il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic. Questo supporto si aggiunge alle 620 mila mascherine e 50mila camici protettivi già consegnati dalla riserva rescEU, nonché all'assistenza in natura fornita a 22 paesi bisognosi tramite il meccanismo di protezione civile dell'Ue. (Beb)