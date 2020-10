Mes: Galizia (M5s), chi lo chiede indebolisce Italia anche sui mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun paese europeo ha chiesto i fondi del Mes perché è uno strumento obsoleto e che non serve, tra l'altro attivandolo daremmo l'impressione di essere in gravi difficoltà economiche, molto più degli altri Stati europei: al momento, riuscendo a vendere tranquillamente il nostro debito sui mercati non c'è bisogno di richiedere il Mes, che sarebbe anzi un segnale negativo per i mercati. Così in una nota Francesco Galizia, deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo in commissione Politiche Ue. “Proprio recentemente Standard & Poor's, decidendo di mantenere invariato il nostro rating, ha migliorato la prospettiva dei conti italiani: ai tavoli europei il nostro governo ha ottenuto il finanziamento più ingente del Recovery fund, 209 miliardi, con cui potremo aiutare la salute della nostra economia e dare ristoro ai settori più colpiti dalla crisi”, ha detto, ricordando che in Parlamento si è da poco votato le linee di indirizzo all'esecutivo sul Recovery plan. (Com)