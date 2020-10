Notte di scontri a Napoli: aggressioni, fumogeni e cassonetti incendiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Notte di violenza a Napoli. Dopo l'annuncio di un lockdown regionale del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, centinaia di persone si sono riversate in strada per protestare. Allo scoccare delle 23, orario previsto per l'inizio del coprifuoco, è iniziato il lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, aggressione a giornalisti sul posto per documentare le proteste e l'incendio di un cassonetto ed il lancio di fumogeni sotto la sede della Regione.Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a Napoli. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commentando le proteste . "Nessuno può permettersi di aggredire donne e uomini delle nostre forze dell’ordine. Davanti alla violenza non ci sono scuse, nulla di tutto ciò è accettabile. Ieri ci sono stati quasi 20 mila contagi e sapete quanti italiani sono morti dall’inizio di questa pandemia? Oltre 37 mila. Durante la guerriglia è stato aggredito anche un giornalista di Sky Tg24 e la sua troupe. A loro, alla redazione di Sky, a tutte le forze dell’ordine va la mia vicinanza e quella dello Stato", ha affermato Di Maio. "Siamo con voi e siamo al fianco di tutti i napoletani che responsabilmente ieri hanno rispettato le misure messe in campo dalla Regione", ha aggiunto. Secondo il ministro, "a chi, tra i partiti, continua ad alimentare polemiche soffiando sul fuoco del disagio chiedo di smetterla. La sofferenza degli italiani non è merce elettorale - ha sottolineato -. È la realtà e il dovere di chi rappresenta il Paese non è alimentare questa sofferenza, ma affrontarla offrendo soluzioni concrete ai suoi concittadini".Per il presidente della Camera, Roberto Fico, quelle viste ieri sera, "sono state scene di una violenza inaudita da condannare con fermezza. Non sono state l’espressione di un dissenso o dei comprensibili timori di imprenditori e lavoratori che stanno a attraversando momenti di difficoltà, ma - ha chiarito - una guerriglia criminale". "La mia solidarietà massima e il mio ringraziamento - ha aggiunto - vanno alle forze dell’ordine impegnate a fronteggiare gruppi organizzati che aspettavano il momento giusto per scendere in piazza con bastoni e bombe carta, e ai giornalisti aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro”. (Rin)