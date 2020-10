© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito dei danneggiamenti subiti ieri sera da un bus Atac in via Candoni a Roma da parte di due giovani, l'assessore ai Trasporti di Roma, Pietro Calabrese scrive su Facebook: "Una violenza inaccettabile. Esprimo solidarietà al nostro dipendente e mi auguro che i responsabili siano presto individuati e fermati", conclude l'assessore. (Com)