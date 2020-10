Roma: Raggi, ancora pochi giorni per visitare roseto comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Roseto comunale di Roma resterà aperto ancora per pochi giorni. "Vi consiglio di approfittare del weekend per una passeggiata all’aperto alla scoperta di oltre mille varietà di rose, delle loro storie e particolarità". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "In occasione della fioritura autunnale - scrive il sindaco-, troverete all'interno del giardino nuovi pannelli bilingue, in italiano e inglese, e totem in cui vengono descritte le particolarità di questi magnifici fiori". Nell’area superiore che ospita la collezione "potrete ripercorrere l’evoluzione botanica delle nostre rose -si legge nel post-, mentre nella parte inferiore del giardino, dove si trovano le varietà che partecipano al nostro “Premio Roma”, scoprirete la provenienza degli esemplari in gara". L'ingresso, "ve lo ricordo, sarà limitato per evitare assembramenti e consentire le distanze di sicurezza. I visitatori sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad indossare mascherine e guanti. Il Roseto di Roma si trova in via di Valle Murcia, 6 ed è aperto, ad ingresso gratuito, tutti i giorni, dalle 08.30 alle 17.30, fino a domenica 25 ottobre". (Com)