- Le prossime settimane, alla luce della crescita dei contagi, saranno "molto complesse e non potremo in nessun modo abbassare guardia davanti all'avanzata del virus. Se non proteggeremo la salute dei cittadini non potremo proteggere neanche la salute della nostra economia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video messaggio inviato all'Assemblea della Cna, in corso questa mattina. (Rin)