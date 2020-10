Covid: Conte, consapevoli ritardi alcune misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consapevoli che non tutte misure sono arrivate con la tempestività necessaria e che la pubblica amministrazione può migliorare la performance". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video messaggio inviato all'Assemblea della Cna. Alla luce delle considerazioni fatte, il presidente ha rivolto un appello anche agli artigiani: "Uniamo le forze nel segno della fiducia reciproca per cambiare l'Italia e renderla più moderna" e così "non lasciare indietro nessuno". (Rin)