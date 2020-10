Governo: Conte, aperto cantiere nuova Italia, serve collaborazione di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere "della nuova Italia è aperto: vogliamo impegnarci perchè non si fermi" e per farlo "serve la collaborazione di tutti gli italiani". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un video messaggio inviato all'Assemblea della Cna in corso questa mattina. Il governo, ha aggiunto, "lavora senza sosta e le nostre porte sono sempre aperte". "E' giunto di superare i nodi strutturali della nostra economia", ha poi chiarito il presidente ricordando che "il Paese ora ha bisogno di ossigeno per tornare a correre".(Rin)