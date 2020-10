Afghanistan: nove vittime civili in attacco contro autobus attribuito ai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esplosione di una bomba posta a lato di un strada ha travolto un autobus a est della capitale dell'Afghanistan Kabul, causando la morte di nove civili. Lo ha dichiarato all'agenzia stampa cinese "Xinhua" Waheedullah Jumazada, portavoce del governatore della provincia di Ghazni. La bomba ha colpito l'autobus intorno alle 10:30 mentre viaggiava da Kabul alla città orientale di Ghazni. "Nove civili, comprese tre donne, sono rimasti uccisi nell'esplosione", ha dichiarato Jumazad. Anche quattro poliziotti sono rimasti feriti, ha poi aggiunto detto il portavoce della polizia di Ghazn, Adam Khan Seerat, accusando i talebani dell'attacco. Nonostante si siano uniti ai colloqui di pace con il governo il mese scorso a Doha, in Qatar, i talebani sembrano avere incrementato gli attacchi per acquisire influenza nei negoziati. Il principale inviato americano in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ha detto all'inizio di questa settimana che i combattimenti stanno minacciando il processo di pace. Ieri, l'ong Amnesty International ha detto che almeno 50 persone sono state uccise in attacchi solo la scorsa settimana, accusando le parti in guerra di non aver protetto i civili. "La comunità internazionale deve fare della protezione dei civili una richiesta fondamentale per proseguire il sostegno al processo di pace"., ha detto Omar Waraich, referente per l'Asia meridionale di Amnesty International. (segue) (Res)