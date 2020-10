Afghanistan: nove vittime civili in attacco contro autobus attribuito ai talebani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa a conclusione della seconda giornata di riunione ministeriale della Difesa, ha affermato che i prossimi mesi prossimi saranno "decisivi" per l'Afghanistan. I negoziati a Doha, ha spiegato Stoltenberg, sono "fragili", ma rappresentano un'opportunità "storica" per la pace. "La Nato sostiene il processo di pace", ha sottolineato. Il segretario generale ha ricordato che la Nato ha ridotto le sue truppe a 12 mila, dalle oltre 100 mila presenti all'inizio. "Siamo andati insieme in Afghanistan, abbiamo deciso insieme l'aggiustamento e ce ne andremo insieme" una volta che le condizioni sul terreno lo permetteranno. Queste condizioni prevedono una riduzione della violenza da parte dei Talebani, in favore del lavoro verso la pace. I Talebani devono recidere ogni legame con Al Qaeda e con i gruppi terroristici, così che il paese non torni ad essere un luogo sicuro per terroristi e dove organizzare attentati. Stoltenberg ha sottolineato che bisogna preservare i risultati "ottenuti nelle ultime 2 decadi, soprattutto per donne e ragazze". (segue) (Res)