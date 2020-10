Covid: Carfagna, dopo Napoli governo non ignori paure degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto è successo la notte scorsa a Napoli non si può ripetere: ormai è chiaro che siamo vicini a un altro periodo di chiusure e sacrifici, resta da capire quanto sarà rigido e quanto durerà. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. “Il governo deve prendere le decisioni che ritiene necessarie, ma non può ignorarne le conseguenze su cittadini esasperati dalla lunga crisi e spaventati da ciò che li aspetta, e non può correre il rischio che criminalità ed estremisti ne approfittino per soffiare sul fuoco e avvantaggiarsi dell'emergenza: è quello che può accadere quando si impongono sacrifici in maniera così dura, come ha fatto Vincenzo De Luca in Campania", ha scritto. “Il presidente Conte e tutto il governo hanno deciso di assumersi da soli la responsabilità delle scelte, quando avrebbero potuto condividerle già da tempo con tutte le forze politiche che si erano messe a disposizione: credo sia stato un errore”, ha concluso. (Rin)