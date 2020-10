Mondo di mezzo: Gasparri (FI), ignorati fatti e sentenze che dicono ben altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alemanno viene condannato in appello a sei anni per corruzione "benché la stessa accusa avesse chiesto una pena di tre anni". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in una nota. "I suoi presunti corruttori, per gli stessi fatti, vengono condannati per traffico di influenze e non per corruzione. Allora chi ha corrotto Alemanno? - si chiede Gasparri- Ci sono toghe che invece di spiegare su basi logiche le loro decisioni decidono che due più due fa cinque. A quanti, per ragioni politiche, sono contenti di questa sentenza, consiglio di leggere o ascoltare sui social le parole del ‘comunista’ Sansonetti, che con argomenti concreti smonta il teorema giudiziario. C’è molto da dire su queste ormai antiche vicende amministrative, lo so, ma questo può valere per i giudizi politici. Invece una sentenza di questa rilevanza non avrebbe dovuto ignorare fatti e soprattutto altre sentenze che dicono ben altro. Vediamo se nel finale muterà questo racconto tutto politico. Perché la Cassazione non potrà sulla stessa vicenda escludere la corruzione per i presunti corruttori, come è avvenuto, e affermarla per un presunto corrotto senza corruttori. Spero di non essere il solo del centrodestra a dire in pubblico cose simili”. (Com)