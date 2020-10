Milano: punta pistola in gastronomia zona stazione Centrale e rapina commessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rapinato ieri sera il locale di via Vitruvio a Milano della catena “A’Vucciria’. Alle 21.50 un uomo con il volto coperto è entrato nel punto vendita della gastronomia che vende prodotti tipici siciliani in zona stazione Centrale e ha puntato una pistola contro la cassiera, una ragazza di 26 anni intimandole di consegnare l’incasso di giornata, pari a 300 euro, e il suo cellulare. Quando la giovane ha fatto come richiesto il rapinatore è fuggito a piedi. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. (Rem)