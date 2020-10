Ue: Sassoli, Italia utilizzi al massimo risorse per risolvere problemi strutturali del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non può sprecare la propria occasione dettata dal Piano per la ripresa Ue e deve "utilizzare al massimo le risorse per risolvere i problemi strutturali del Paese". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo all'Assemblea della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna), in corso questa mattina. "La crisi impone una grande responsabilità al Paese e gli sforzi devono andare nella stessa direzione. L'Italia non può sprecare l'occasione ma utilizzare al massimo le risorse europee per risolvere alcuni problemi strutturali del Paese", ha affermato Sassoli. "Serve una regia per queste risorse perché sarebbe incredibile non utilizzarle", ha aggiunto il presidente del Parlamento Ue, secondo cui l'Europa "deve essere più resiliente ed indipendente ed essere capace essere attore su scena internazionale". (Rin)