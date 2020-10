Roma: falsifica firma su contratto utenza ad anziana, arrestato 34enne per truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato nella casa di una 81enne millantando di appartenere ad una nota società di distribuzione elettrica e, dopo aver carpito i dati dell’anziana riportati su una vecchia fattura, ha compilato un contratto di nuova fornitura falsificando la firma della donna, dandosi poi alla fuga. Sfortunatamente per lui, poco dopo è arrivata la nipote dell'anziana in compagnia del fidanzato carabiniere che ha raggiunto il finto venditore e lo ha arrestato. A finire in manette un uomo 34enne abruzzese, per i reati di falsità materiale commessa da privato e truffa aggravata. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo aveva apposto tre firme, su una proposta di fornitura di energia elettrica, dove la 81enne si era rifiutata più volte di firmare. Il 34enne è stato arrestato e accompagnato in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. (Rer)