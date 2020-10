Napoli: Crippa (M5s), violenza ingiustificabile, solidarietà a cittadini onesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza di ieri a Napoli non è giustificabile ed è da condannare fermamente: siamo vicini alle forze dell'ordine, alla troupe di Sky che è stata aggredita, e a tutti coloro che sono rimasti vittime di vere e proprie azioni criminali, che niente hanno a che vedere con lo Stato di diritto, la convivenza civile, o la legittima critica. Così in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. “La nostra solidarietà va anche a tutti i cittadini onesti, che rispettano le leggi e che stanno attraversando un momento difficile perché più duramente colpiti dalla crisi: ai negozianti, esercenti, albergatori, ristoratori e a tutte le altre categorie che, ieri, hanno protestato pacificamente, anche se bisogna fare attenzione nel non fare assembramenti, perché sarebbe la peggiore risposta in questo periodo, a loro va la nostra solidarietà, così come a tutti gli italiani che sono in difficoltà in questo momento", ha detto, rivolgendosi alle istituzioni locali perché “abbassino i toni e di lavorino fra loro e il governo con la massima collaborazione, per sconfiggere il comune nemico". "Occorre prendere misure importanti, anche severe, volte ad arginare la pericolosa avanzata del virus, ma devono essere anche valutate attentamente ed essere equilibrate", conclude. (Com)