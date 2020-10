© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del governo è quello di prolungare il super bonus edilizio al 110 per cento. Così il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che intervenendo nel corso dell'Assemblea della Cna, ha assicurato che su questo tema il governo "non vuole fermarsi ma prolungare un grande strumento di prospettiva. Stiamo valutando il modo migliore per farlo attraverso le risorse europee", ha aggiunto. (Rin)