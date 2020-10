Ue: Sassoli, Unione affronti "sfide molte impegnative" senza perdere di vista valori fondamentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si trova davanti a "sfide molto impegnative" per questo è necessario non perdere vista i valori fondativi dell'Ue. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo all'Assemblea della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (Cna), in corso questa mattina. "Siamo davanti a mesi difficili e le istituzioni dell'Ue hanno cercato di dare risposte con spirito di solidarietà lasciando da parte egoismi nazionali", ha spiegato Sassoli. "L'Europa non potrà più essere la stessa ed oggi abbiamo la possibilità di progettare un'Europa più equa e verde", ha aggiunto. Secondo il presidente del Parlamento europeo, per raggiungere una "rinnovata coscienza europea" è necessario il "contributo di tutti". "Senza il pieno coinvolgimento delle parti sociali e delle imprese sarebbe difficile costruire politiche in grado di rispondere alle necessità", ha concluso Sassoli.(Rin)