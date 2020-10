Napoli: Martella, informazione non si è mai fermata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’informazione non si è mai fermata: ci ha sempre garantito un servizio essenziale per superare uniti la sfida del virus. Lo scrive su Twitter Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’editoria, esprimendo la sua solidarietà alla troupe di Sky aggredita questa notte durante i disordini che hanno avuto luogo a Napoli. “L’informazione è forza democratica, e l’aggressione di questa notte è vile e ci danneggia: l’informazione non si ferma”, ha scritto. (Rin)