Mes: Brunetta, occorre maggioranza di unità nazionale per la salvezza del paese

- C'è un piano sulla sanità fatto da una persona seria come il ministro Speranza: un passo essenziale per garantire anche la nostra economia che prevede un investimento poliennale di 65 miliardi di euro, di cui il Mes può coprire 37 miliardi. Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, al Giornale. “Per raggiungere questo obiettivo, essenziale per la salvezza nazionale, ci dovrebbe essere una maggioranza di unità nazionale, che se fosse stata messa in piedi a maggio avrebbe preparato il paese meglio per affrontare questa tragedia”, ha spiegato. “Se non tutti vorranno farne parte, allora chi ci sta, ci sta: Berlusconi, per quello che ha sempre detto, ci starebbe, anche perché il dibattito sul Mes dimostra che non c'è più il centrodestra, come non c'è più il centrosinistra”, ha concluso. (Rin)