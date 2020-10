Kirghizistan: elezioni presidenziali in programma il 10 gennaio 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di riforma costituzionale dovrebbe essere completato entro il 21 gennaio e la ripetizione del voto per le legislative dovrebbe tenersi entro il primo giugno del 2021. Lo scorso 21 ottobre la Commissione elettorale centrale (Cec) aveva fissato per il 20 dicembre la data della ripetizione delle elezioni del 4 ottobre, macchiate da diffusi brogli e annullate dalla stessa Cec sull’onda delle proteste dell’opposizione. Il giorno dopo, tuttavia, il parlamento ha di fatto invalidato quella decisione sospendendo la parte della Costituzione che riguarda il processo elettorale: il disegno di legge è stato approvato senza dibattito in una sola lettura. (segue) (Res)