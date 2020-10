Iran: entro una settimana avvio del programma "petrolio in cambio di merci"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'era del "petrolio in cambio di merci" in Iran inizierà entro una settimana. Lo hanno reso noto il ministro del Petrolio Bijan Namdar Zanganeh e il governatore della Banca centrale iraniana (Cbi), Abdolnasser Hemmati, come riferisce l'agenzia stampa "Irna". Quest'ultimo ha affermato l'auspicio che il piano del governo di scambiare petrolio con merci porti ad aumentare il commercio estero. Il presidente iraniano Hassan Rohani ha accettao la proposta elaborata daò ministero dell'Industria, delle miniere e del commercio, da quello dell'Agricoltura e dalla Banca centrale di creare un "canale unificato" per l'importazione di merci in cambio di petrolio a partire dalla prossima settimana. Attualmente, solo Cina, Siria e Venezuela sono pubblicamente acquirenti del petrolio iraniano, sebbene gli Stati Uniti abbiano finora sanzionato dozzine di società cinesi per i loro collegamenti con l'Iran, e Siria e Venezuela siano attualmente soggetti alle sanzioni Usa. Le esportazioni giornaliere di petrolio e gas dell'Iran sono scese da 2,5 milioni di barili nel periodo precedente le sanzioni a circa 300-400 mila barili. Le statistiche doganali iraniane mostrano che le esportazioni non petrolifere del paese nella prima metà dell'anno sono diminuite del 35 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Inoltre, per la prima volta, l'Iran ha incluso la benzina nel paniere delle esportazioni non petrolifere. Nel secondo trimestre del 2020, l'Iran ha esportato benzina per un valore di 700 milioni di dollari, il ceh rappresenta l'11 per cento delle esportazioni totali non petrolifere del paese. A differenza del petrolio greggio, le esportazioni di benzina dell'Iran non sono soggette a sanzioni statunitensi. (Res)