Argentina: Evo Morales vola a Caracas su aereo di stato venezuelano

- L’ex presidente della Bolivia, Evo Morales, ha lasciato ieri sera l’Argentina, dove risiede come rifugiato politico, per dirigersi a Caracas su un aereo di stato venezuelano. Lo riferisce l’agenzia di stampa argentina “Telam”. La notizia della partenza di Morales arriva poco dopo la diffusione dei risultati definitivi delle elezioni generali tenute in Bolivia lo scorso 18 ottobre, che hanno visto il candidato alla presidenza del Movimento al socialismo (Mas), il partito di Morales, vincere al primo turno. Ieri sera il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha terminato lo scrutinio integrale del voto, assegnando a Luis Arce, già ministro delle Finanze di Morales, il 55,1 per cento delle preferenze, pari a 3.393.978 voti totali.(Abu)