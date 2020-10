Covid: in Repubblica Ceca superata per la prima volta quota 15 mila nuovi contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha registrato 15.252 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato su base giornaliera più alto dall'inizio della pandemia. Il numero totale di casi è salito a 238.323 su un Paese che conta 2 milioni di abitanti. Si sono verificati inoltre 126 nuovi decessi per un totale di 1.971 vittime. Ieri il governo di Praga ha approvato formalmente la possibilità di ricevere aiuti dall'estero per la lotta alla pandemia di coronavirus. Una squadra di 28 medici della Guardia nazionale statunitense provenienti dagli stati del Nebraska e del Texas arriverà nel paese centro-europeo la prossima settimana. L'aiuto è stato concordato in una telefonata tra il premier ceco, Andrej Babis, e l'ambasciatore Usa a Praga, Stephen King. Trattative sono in corso anche in merito alla possibilità di un'assistenza da parte della Germania. La Repubblica Ceca è tra i Paesi europei più colpiti dalla seconda ondata di coronavirus. (Vap)