Roma: autobus ritarda e due giovani pendono sassate il ‘719’

- L’autobus ritarda e si scagliano contro l’autista danneggiando il mezzo. È accaduto ieri sera alle 20.30 circa in via Candoni a Roma dove due giovani si sono accaniti contro il conducente di un autobus che, a loro dire, era in ritardo. A fermare l’aggressione è stata la paratia in plastica. Poi sono scesi e con un sasso hanno rotto un finestrino. A quel punto sono scappati. Sul posto sono arrivati i militari della stazione carabinieri Villa Bonelli che, anche attraverso l’ausilio delle telecamere, stanno tentando di individuare i volti dei due giovani,(Rer)