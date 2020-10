Covid: Mattarella, serve leale collaborazione fra istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La responsabilità comune nel difendere il bene primario della vita, contenendo il contagio e affrontandone le conseguenze, sanitarie, sociali, economiche, ci fa comprendere ancor meglio l’importanza di una leale e fattiva collaborazione tra le istituzioni della Repubblica”. Questo uno dei passaggi della missiva invita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, Marco Bussone, in occasione del Congresso e dell’Assemblea Nazionale dell’Uncem. Nella missiva, il presidente ha ricordato come “la battaglia che stiamo conducendo, tutti insieme, per contrastare la pandemia e per assicurare il massimo possibile di protezione ai nostri concittadini, in particolare ai più fragili” ci obblighi “a riunioni a distanza”. (Com)