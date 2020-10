Istituzioni: Mattarella, autonomie irrinunciabili in sprirto di unità e coesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lettera inviata al presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, Marco Bussone, in occasione del congresso e dell’Assemblea nazionale dell’Uncem, ha voluto sottolineare che "le autonomie ai vari livelli sono irrinunciabili perché espressive del valore di libertà proprio alle comunità con profonde radici. Tutte le articolazioni dell’ordinamento democratico, per servire il benessere della società e lo sviluppo dei territori, sanno di dover operare sempre con spirito di unità e di coesione, consapevoli dei tanti interessi comuni", ha sottolineato. (Rin)