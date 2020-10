Agroalimentare: Coldiretti, con Covid schizza prezzo del grano, 16 per cento nell’ultimo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'avanzare della pandemia vola il prezzo del grano che fa registrare un aumento del 16 per cento nell'ultimo mese. Lo si apprende da uno studio di Coldiretti sui contratti future con consegna a dicembre alla chiusura settimanale del Chicago bord of trade (Cbot), il punto di riferimento internazionale delle materie prime agricole. L'andamento del grano, si legge nella nota, si riflette a livello mondiale nei diversi continenti ed anche in Italia. dove le quotazioni del grano duro per la pasta sono aumentate nell'ultimo anno di quasi il 20 per cento per raggiungere un valore di 28 centesimi al chilo. In controtendenza alle difficoltà dell'economia globale, prosegue la nota, la corsa a beni essenziali sta facendo aumentare le quotazioni delle materie prime agricole necessarie per garantire l'alimentazione delle popolazione in uno scenario di riduzione degli scambi commerciali e di cali produttivi dovuti all'andamento climatico, ma anche per effetto del boom di richieste di alimenti non deperibili, nutrienti e di facile consumo per effetto delle misure di confinamento della popolazione nelle case per sconfiggere il virus. Stando allo studio, gli effetti della pandemia sono arrivati ad impattare anche le produzioni agricole, la cui disponibilità è diventata strategica con l'incertezza sugli effetti della nuova ondata di contagi. (segue) (Com)