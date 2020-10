Agroalimentare: Coldiretti, con Covid schizza prezzo del grano, 16 per cento nell’ultimo mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento delle quotazioni alla Borsa di Chicago conferma che l'allarme globale provocato dal Covid-19 ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza", ha dichiarato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, sottolineando che l’Italia “deve riscoprire la propria tradizione agricola per puntare all'obiettivo della autosufficienza a tavola e difendersi dalle turbolenze provocate dall'emergenza, che ha scatenato corse agli accaparramenti e guerre commerciali con tensioni e nuove povertà”. Ci sono le condizioni, ha continuato, per rispondere alle domanda dei consumatori ed investire sull'agricoltura nazionale che è in grado di offrire produzione di qualità realizzando rapporti di filiera virtuosi con accordi che valorizzino i primati del Made in Italy e garantiscano la sostenibilità della produzione in Italia con impegni pluriennali e il riconoscimento di un prezzo di acquisto "equo", basato sugli effettivi costi sostenuti. (segue) (Com)