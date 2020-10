Agroalimentare: Coldiretti, con Covid schizza prezzo del grano, 16 per cento nell’ultimo mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di grano duro nazionale per la pasta nel 2020, secondo l'Istat, si colloca a 3,76 milioni di tonnellate con un calo del 3,7 per cento rispetto allo scorso anno, mentre il raccolto di grano tenero per il pane è stimato in 2,74 milioni di tonnellate. Il risultato è che oggi l'Italia dipende dall'estero per circa il 60 per cento del grano tenero per il pane che consuma, mentre viene importato attorno al 25 per cento del grano duro destinato alla pasta. La domanda di grano Made in Italy, prosegue la nota, si scontra infatti con anni di disattenzione e abbandono che nell'ultimo decennio hanno portato alla scomparsa di un campo su cinque, provocando effetti dirompenti su economia, occupazione e sull'ambiente. Una situazione aggravata, secondo la Coldiretti, dalla concorrenza sleale delle importazioni dall'estero soprattutto da aree del pianeta che non rispettano le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale in vigore nel nostro paese. (Com)