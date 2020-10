Ue: Mattarella, risorse opportunità da cogliere per ammodernare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, h in una missiva inviata al presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, Daniele Vaccarino, in occasione dell'assemblea della Cna ha voluto rimarcare che “l'Unione europea, che ha dimostrato di saper cogliere la delicatezza della situazione, ha messo a disposizione strumenti che permettono di mobilitare risorse ingenti. È una opportunità che va colta per ammodernare il Paese”. (Com)