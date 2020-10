© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno immobilizzato un uomo dell’Equador e gli hanno portato via il portafogli ed il cellulare. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte in via Farini in zona Termini a Roma. Ad agire sono state due persone, probabilmente straniere anche loro, che dopo aver aggredito la vittima l’hanno derubata. Subito dopo essere scappati, l’uomo ha chiamato la polizia che ha iniziato ad indagare per risalire ai due rapinatori.(Rer)