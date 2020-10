Roma: sorpreso a Labico con dosi di marijuana pronte allo spaccio, arrestato 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 33enne di Labico è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno controllato il giovane a bordo della propria autovettura trovandolo in possesso di 35 grammi di marijuana già suddivisa in altrettante bustine con un bilancino di precisione portatile. Il 33enne è stato portato in caserma e, successivamente, sottoposto agli arresti domiciliari. All’esito del giudizio il 33enne è ricorso al patteggiamento ad una pena di 5 mesi con pena sospesa ed una multa di duemila euro. (Rer)