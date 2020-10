Covid: Mattarella, fiducia in nostre capacità, puntare a ripresa contenendo contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo fiducia nella nostra capacità di affrontare questo momento cruciale con scelte e comportamenti che consentano di puntare alla ripresa della crescita, contenendo i contagi ed evitando costi ancor più elevati per la società intera e ciascuno di noi”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una missiva inviata al presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, Daniele Vaccarino, in occasione dell'assemblea della Cna. (Com)