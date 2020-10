Bolivia: presidente eletto Arce, "ora ricostruire il paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto della Bolivia, Luis Arce, ha lanciato un appello a “ricostruire il paese” dopo l’annuncio ufficiale della sua vittoria alle elezioni presidenziali tenute lo scorso 18 ottobre. “Riceviamo questo mandato democratico con molta umiltà. Ora la nostra grande sfida è ricostruire il paese, recuperare la stabilità e la speranza per tutti i boliviani. Non tradiremo la fiducia del popolo”, ha scritto Arce sul suo account Twitter. Arce assumerà l’incarico il prossimo 8 novembre, come annunciato dalla presidente del Senato, Eva Copa. Il candidato del Movimento per il socialismo (Mas), il partito dell'ex presidente Evo Morales, ha ufficialmente vinto le elezioni presidenziali della Bolivia con il 55,1 per cento delle preferenze, pari a 3.393.978 voti totali.(Brb)