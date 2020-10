Covid: Rizzotti (FI), subito linee guida per evitare collasso Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo preveda immediatamente delle linee guida e un protocollo Covid uniforme in tutto il territorio nazionale, che stabilisca i piani terapeutici, farmacologici e di controllo dell'infezione per la gestione del paziente a domicilio. Così la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Maria Rizzotti, che ha presentato un emendamento e un ordine del giorno sul tema al decreto che proroga l’emergenza Covid. "Quello che sta accadendo in Campania, dove il governatore ha preso da solo decisioni gravi che impattano duramente sulla vita delle persone, senza confrontarsi con le parti sociali, le opposizioni e gli amministratori locali e alimentando tensioni tra i cittadini, dimostra che è urgente stabilire una linea comune a tutte le regioni: lo scenario che abbiamo davanti è caratterizzato da un notevole aumento di richieste di prestazioni e di azioni sanitarie con il rischio di mandare in affanno nuovamente l'intero sistema, e ritardando la cura di altre patologie”, ha spiegato. (segue) (Com)