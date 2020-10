Covid: Rizzotti (FI), subito linee guida per evitare collasso Ssn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice ha poi sottolineando la necessità di un coordinamento efficiente degli ambiti intra ed extraospedalieri che deve innanzitutto passare da una continua e tempestiva comunicazione di tutti gli attori sanitari, anche perché molti pazienti risultati positivi al Covid-19 non necessitano di cure ospedaliere. “Ma la carenza di informazioni rispetto ai trattamenti farmacologici a domicilio fa sì che i cittadini spaventati si rechino presso le strutture ospedaliere per ricevere le giuste cure, mandando in tilt gli ospedali: il governo deve intervenire per evitare il collasso del sistema sanitario e deve farlo oggi”, ha concluso la senatrice. (Com)