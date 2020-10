Credito: Abi, al 23 ottobre richieste al Fondo di garanzia per 95,4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala che ieri, 23 ottobre, i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di garanzia hanno raggiunto i 95,4 miliardi di euro per 1,191 milioni di domande: di queste, 952 mila riguardano finanziamenti fino a 30 mila euro, per 18,66 miliardi. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Di questo passo, scrive l’Abi, se sarà confermato, nella prima decade di novembre saranno raggiunti e superati i cento miliardi di finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prima delle previsioni fatte qualche mese fa. (Com)