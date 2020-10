Usa: Trump provoca Biden, è stato irrispettoso con Obama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha colpito il candidato democratico alla presidenza Joe Biden sui social media venerdì dopo il dibattito finale, dicendo di essere stato "irrispettoso" nei confronti dell'ex presidente Barack Obama. "Joe Biden è stato molto irrispettoso nei confronti del presidente Obama nel dibattito di ieri sera, quando ha detto che lui, Joe, 'era vice presidente, non presidente', quando ha cercato di trovare delle scuse per le loro politiche di immigrazione fallite. Mi chiedo a cosa pensasse [Obama] quando ha sentito questa frase". Durante l'ultimo dibattito presidenziale giovedì, la moderatrice del dibattito della "Nbc", Kristen Welker, ha fatto pressioni sull'ex vicepresidente Biden sulla politica di immigrazione dell'amministrazione Obama, dicendo: "L'amministrazione non è riuscita a realizzare la riforma dell'immigrazione... perché gli elettori dovrebbero fidarsi di lei per una revisione dell'immigrazione adesso?" "Perché abbiamo commesso un errore. Ci è voluto troppo tempo per rimediare. Troppo tempo per rimediare", ha detto giovedì Biden. "Sarò presidente degli Stati Uniti, non vice presidente degli Stati Uniti". (Nys)