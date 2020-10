Usa-Bulgaria: firmato memorandum d'intesa sulla cooperazione strategica del nucleare civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi gli Stati Uniti e la Bulgaria hanno firmato un Memorandum d'intesa congiunto sulla cooperazione strategica nucleare civile (Ncmou), che mira a rafforzare ulteriormente i legami diplomatici ed economici tra le nostre due nazioni. Lo comunica il dipartimento di Stato Usa in una nota. L'accordo "rafforza le nostre relazioni strategiche bilaterali, approfondendo al contempo la nostra cooperazione in materia di sicurezza energetica... fornendo un quadro per la cooperazione sulle questioni nucleari civili e per la collaborazione tra esperti", si legge nella nota. (Nys)