Business news: Germania, Busch (Siemens), no a ulteriori scissioni

- Gruppo tedesco per la tecnologia, Siemens non sperimenterà ulteriori scissioni dopo la divisione del comparto energia, divenuto un'azienda indipendente come Siemens Energy il 10 luglio scorso. È quanto affermato da Roland Busch, che a febbraio prossimo succederà a Joe Kaeser come amministratore delegato di Siemens. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Busch ha dichiarato: “Se solo ascoltassi il mercato dei capitali, potrei suddividere il gruppo in 20 parti. Allora gli investitori avrebbero massimizzato la loro partecipazione, soltanto che di Siemens non rimarrebbe nulla”. Per Busch, dopo la scissione di Siemens Energy, Siemens “non è più un conglomerato, ha sviluppato un profilo chiaro”. I settori principali includono “industria, infrastrutture, trasporti e salute”. Il gruppo, ha poi dichiarato Busch, intende ritirarsi completamente da Siemens Energy, in cui detiene una quota del 35,1 per cento. La partecipazione verrà ridotta a seconda del contesto di mercato. In particolare, Busch ha affermato: “Il nostro piano è vendere più azioni nei prossimi 12-18 mesi”. Inoltre, “nei prossimi cinque anni, Siemens dimezzerà le garanzie per 42 miliardi di euro che ha stanziato per Siemens Energy. (Geb)