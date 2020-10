Business news: ministro Finanze polacco, deficit di bilancio a fine settembre a 2,9 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit pubblico della Polonia a fine settembre ha raggiunto 13,3 miliardi di zloty (2,9 miliardi di euro). Lo ha rivelato in un'intervista per il portale "Interia" il ministro delle Finanze, Tadeusz Koscinski. "Stiamo tornando su buoni binari economici. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi", ha detto il ministro. Il dato del deficit a settembre è inferiore di 3 miliardi di zloty (659 milioni di euro) rispetto a luglio. Secondo Koscinski non dovrebbe essere necessario un nuovo aggiornamento del bilancio. "Le finanze pubbliche hanno riserve a sufficienza per coprire le conseguenze della pandemia quest'anno. E' molto più difficile fare le corrispondenti previsioni sulla situazione dell'anno venturo", ha detto il ministro. (Vap)