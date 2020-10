Business news: Ungheria, Stati Uniti sono il maggiore investitore non europeo nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze magiaro Mihaly Varga ha dichiarato che gli Stati Uniti sono il più grande investitore extraeuropeo in Ungheria e anche il loro più grande partner per l'export fuori dall'Unione europea. Dopo aver partecipato a un business forum della Camera di commercio Usa in Ungheria, il ministro ha rivelato che circa 1.700 aziende statunitensi impiegano circa 106 mila dipendenti nel paese e 14 dei partner strategici del governo ungherese sono di proprietà statunitense. Il ministro magiaro ha affermato che il commercio bilaterale è cresciuto del 2,3 per cento arrivando a 5,8 miliardi di dollari nel 2019. Varga ha osservato che il Business Council Usa-Ungheria è stato informato all'inizio di questo mese dei colloqui in corso sui progetti di investimento che le aziende statunitensi stanno pianificando di realizzare in Ungheria. I dati della Banca nazionale ungherese (Nbh) mostrano che il valore totale degli investimenti statunitensi è stato di 11,6 miliardi di euro. Il ministro ha detto che il governo ha concordato 101 grandi investimenti con società straniere e ungheresi nel 2019, per un valore combinato di 1.705 miliardi di fiorini ungheresi (4,7 miliardi di euro). (Vap)