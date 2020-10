Business news: Lufthansa, perdita di 1,26 miliardi di euro nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, il gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca, ha registrato una perdita di 1,26 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2020. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato è inferiore al passivo di 1,7 miliardi di euro che l'azienda ha registrato tra aprile e giugno scorso. Tuttavia, nel terzo trimestre del 2019, Lufthansa aveva un profitto di 1,29 miliardi di euro. La riduzione della perdita tra il secondo e il terzo trimestre di quest'anno è dovuta all'aumento del traffico aereo durante l'estate, nonostante la pandemia. Tuttavia, come nota “Handesblatt”, “uno sguardo ai numeri” mostra quanto sia “precaria” la situazione di Lufthansa. Il gruppo deve far fronte a una perdita operativa di quattro miliardi di euro nei primi nove mesi dell'anno. Inoltre, l'azienda deve sostenere i propri costi mentre il traffico aereo è ancora notevolmente limitato a causa della crisi del coronavirus. Nei primi nove mesi dell'anno, il flusso di cassa libero rettificato è stato in passivo di 2,6 miliardi di euro. Soltanto nel terzo trimestre, le uscite hanno raggiunto i 2 miliardi di euro, in particolare per il rimborso dei voli annullati a causa dell'emergenza Sars-Cov2. Per il futuro, l'azienda non vede un miglioramento, con i contagi che sono tornati ad aumentare. L'amministratore delegato Carsten Spohr presume, quindi, che durante l'inverno potrà effettivamente decollare al massimo il 25 per cento dei voli già pianificati da Lufthansa. (Geb)