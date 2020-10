Business news: Ucraina, Naftogaz rinvia l'emissione di titoli denominati in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ucraina Naftogaz ha deciso di rinviare l'emissione di titoli denominati in valuta estera attraverso cui prevedeva di attrarre almeno 500 milioni di dollari di investimenti a condizioni favorevoli. È quanto riferito dall’ufficio stampa dell'azienda ucraina del gas. La decisione, chiarisce Naftogaz, è stata presa a causa di una serie di informazioni negative relative sia al bilancio della società che agli ultimi eventi in corso in Ucraina. "Naftogaz ha deciso di posticipare il collocamento di titoli, nonostante il gran numero di richieste di acquisto. Naftogaz è pronta ad attirare investimenti stranieri in Ucraina. Tuttavia, è chiaro che gli investitori internazionali sono sempre più preoccupati per la situazione politica ed economica del paese", ha affermato Peter van Driel, direttore finanziario del gruppo Naftogaz. In particolare, gli investitori stanno osservando le accuse da parte del servizio statale di audit dell'Ucraina per il mancato rispetto degli standard internazionali di rendicontazione finanziaria, così come il processo in corso di riforma della governance societaria. (Rum)