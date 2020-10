Business news: Polonia, vendite al dettaglio crescono del 2,5 per cento annuo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio in Polonia sono cresciute del 2,5 per cento annuo a settembre. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Gus). A trascinare la crescita sono soprattutto le vendite di mobili, elettronica di consumo ed elettrodomestici (+8,6 per cento), seguite da quelle di auto e relativi componenti (+4,9 per cento). Le vendite di alimentari, bevande e tabacco crescono dell'1,6 per cento, mentre quelle di carburante sono calate del 4,6 per cento. Su base mensile il dato di settembre è inferiore del 2,2 per cento rispetto ad agosto. (Vap)